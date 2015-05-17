برادلي كوبر يدخل عالم التلفزيون من خلال Limitless

بعد الشهرة الواسعة التي حققها النجم العالمي Bradley Cooper في مجال السينما، قرر الآن دخول عالم التلفزيون من أوسع أبوابه، من خلال المشاركة في موسم جديد من المسلسل الذي يحمل إسم Limitless أي بلا حدود.

وكشفت صحيفة The Huffington Post الأمريكية أن Cooper البالغ من العمر 40 عاماً، والذي يعيش علاقة عاطفية رومنسية مع العارضة الروسية Irina Shayk، حبيبة Cristiano Ronaldo السابقة، وافق على الإطلالة في عدة حلقات من الموسم الجديد لمسلسل "Limitless" التلفزيوني، الذي سبق أن شارك فيه عام 2011، وأدى دور الكاتب والفيلسوف البريطاني George Edward Moore.

وسيؤدي Bradley في هذا الموسم الدور نفسه إلى جانب الممثل Jake McDorman، الذي سيلعب شخصية رجل يساعد مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" في الكشف عن مفعول دواء جديد.

يشار إلى أن آخر أعمال Bradley Cooper كان فيلم American Sniper الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب تقديمه السيرة الذاتية لأحد أفراد وحدة Navy SEAL في الجيش الأمريكي، وقال حينها Cooper : لا يُمكن أن تعلم، وأنت تصنع فيلماً، إذا كان سيُشاهده أحد. لذلك، فإنّ التوقع بأن يكون له أيّ تأثير يكون ضرباً من التخمين.