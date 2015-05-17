مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل يكرم عامل نظافة بالسكة الحديد لأمانته

حضر اليوم لديوان قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة "مجدى فرحات حجاج عبد الغنى" عامل نظافة بالشركة المتكاملة للنظافة، المتعاقدة مع هيئة السكة الحديد، مقيم الدير دائرة مركز شرطة طوخ القليوبية.

وأبلغ بأنه أثناء قيامه بمباشرة مهام عمله على القطار رقم 187 القادم من الوجه القبلى على رصيف 9 بمحطة القاهرة، عثر على حافظة نقود تحوى مبلغ 811 جنيها مصريا، وكذا دبلة ذهبية ومجموعة من الأوراق خاصة باسم "فاطمة محمد محمد حسن" ورقم هاتف محمول مدون على إحدى الأوراق، وقرر أنه عثر على تلك الأشياء بالعربة السادسة من تشكيل القطار المشار إليه، وحضر طواعيةً من تلقاء نفسه لتسليمها للقسم حتى يمكن التوصل لمالك الحافظة، وتحرر بشأن الواقعة المحضر رقم 20/332 أحوال القسم وأرسل لقسم شرطة شبرا لقيده.

وتم الاتصال بمالكة الحافظة وتبين أنها مقيمة بمحافظة المنيا، وأقرت بفقدها لها، حيث حضرت لاستلامها وقدمت الشكر للعامل وقدمت الشكر للخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد القاهرة لسرعة الاتصال بها وإعلامها بوجود حافظة نقودها، وعلى الفور تم إخطار اللواء السيد جاد الحق – مساعد الوزير – مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وتم استدعاء العامل المذكور بمكتبه، وقام بتكريمه بمنحه شهادة تقدير وتحفيزه مادياً لأمانته.