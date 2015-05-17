العمة فتحية تتسلم 20 ألف جنيه من رجل أعمال بعد نشر قصتها بـ"اليوم السابع"

استجابة لما نشره "اليوم السابع" فى موقعه وعدده الورقى تحت عنوان: "مأساة العمة فتحية بنجع العرب بسوهاج.. زوجها توفى من 27 عاما.. وبناتها الأربعة معاقات.. الأم: "تعبت من الشحاتة على علاج بناتى واداينت لطوب الأرض.. وبنتى كانت هتنتحر علشان تستريح من الألم"، تسلمت فتحية 20 ألف جنيه من أحد رجال الأعمال المقيم فى دبى، كما قامت جامعة سوهاج على الفور بتلبية دعوة ومناشدة فتحية بعلاج بناتها الأربعة.

السيدة فتحية عقب تسلمها المبلغ المالى

>وقالت فتحية عقب تسلمها المبلغ المالى: "ربنا يخلى اليوم السابع اللى قام بنشر قصتنا ربنا يخلى رئيس الجامعة اللى قرر علاجنا بالمستشفى الجامعى، وربنا يخلى رجل الأعمال المقيم بدبى الذى تبرع لنا بمبلغ العشرين ألف جنيه".. وجاء ذلك عقب استلامها مبلغ التبرع من فرع البنك الأهلى فرع طما بمحافظة سوهاج.

السيدة فتحية تستلم من البنك المبلغ المالى وقدره 20 ألف جنيه

>وأضافت الحاجة فتحية: "إننى لم أفقد فى يوم من الأيام الأمل فى الله عز وجل، أن يرسل لى من ينقذنى أنا وبناتى الأربعة ويرفع عنى المتاعب حتى حضر إلى منزلى اليوم السابع ونشر حالتنا، والحمد لله كانت الطاقة التى جاء منها الفرج، ربنا يكرم كل صحفى ساهم فى مشكلتنا وعرضها" .

السيدة فتحية تتسلم المبلغ المالى

>وكانت العمة فتحية قد ناشدت فى وقت سابق أصحاب القلوب الرحيمة لمساعدتها فى علاج بناتها الأربعة عبر موقع "اليوم السابع"، التى وصفت حالتهن قائلة بطريقتها البسيطة "أمل وراوية وصباح وشادية معاقات حركياً"، "صباح" عندها شلل أطفال "وراوية" عندها مرض فى أقدامها ومش قادرة تمشى، أما "أمل" جالها دور سخونة وبعدها فقدت النطق تماما زى أخواتها الثلاثة، أما شادية عندها ورم بالحوض أخذتها مستشفى أسيوط، وتم حجزنا لمدة شهر كامل صرفنا خلاله مبلغ كبير جدا لا نقدر على سداده وبعد تحديد العملية، قالوا العملية مش هاتتعمل، فطلبت منهم الخروج ورجعت بها مرة أخرى وحالتها كل يوم فى الأسوأ لدرجة أنها لا تستطيع أن تدخل دورة المياه، وأضافت الأم أن بناتها فى حاجة ماسة إلى رعاية طبية مستمرة، وتساءلت كيف أعالج وآكل وأنا مش معايا فلوس، والعائل الوحيد لينا توفى من 27 سنة، ومن بعده ابنى الكبير توفى أيضا، ولم يتبق لنا غير ابن واحد على الأربع بنات مش قادر يكفى احتياجاتنا أنا وأخواته واحتياجات زوجته.

السيدة فتحية تخرج الختم بعد استلام المبلغ المالى



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لحظة رضا تسيطر على فتحية بعد استلام المبلغ المالى

- بالفيديو.. مأساة العمة فتحية بنجع العرب بسوهاج .. زوجها توفى من 27عاما.. وبناتها الأربعة معاقات .. الأم: "تعبت من الشحاتة على علاج بناتى واداينت لطوب الأرض.. وبنتى كانت هتنتحر علشان تستريح من الألم

- رجل أعمال مصرى مقيم بدبى يتبرع بـ20 ألف جنيه لفتحية وبناتها المعاقات

- بالفيديو.. جامعة سوهاج تستجيب لليوم السابع وتتابع حالات الفتيات المعاقات