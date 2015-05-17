أخبار مصر العاجلة.. المفتى يتسلم أوراق مرسى بقضية "الهروب الكبير"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها تسلم مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسى، فى قضية "الهروب من سجن وادى النطرون"، وكذلك تسلم المفتى لأوراق قضية "التخابر" لإبداء الرأى الشرعى فى إعدام مرسى وبقية المتهمين الذين حددتهم المحكمة فى القضيتين.

وضمت باقة الأخبار العاجلة من "اليوم السابع" تغطية لتفاصيل حكم الإعدام فى 6 من عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابى، المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"عرب شركس"، والتى تضمنت تهم القتل العمد لجنود الجيش والشرطة واستهداف وحدات أمنية فى محافظة القليوبية خلال شهر مارس الماضى.. وفيما يلى آخر الأخبار العاجلة :

>- المفتى يتسلم ملفى قضيتى التخابر والهروب من "الجنايات"

- بلاغ للنائب العام يتهم ابنى مرسى بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

- تنفيذ حكم الإعدام فى 6 من قيادات تنظيم بيت المقدس فى قضية عرب شركس

- وصول جثث متهمى "عرب شركس" لمشرحة زينهم بعد إعدامهم

- مجهولون يشعلون النيران فى حفار شركة مياه الشرب برفح

- مقتل 5 مسلحين فى قصف لمروحيات الجيش جنوبى رفح

- وزير الداخلية: الإرهاب يتطلب فكرًا أمنيًا قادرًا على التعامل مع أعباء المرحلة

- السفارة المصرية بقطر: وفاة مصرى وإصابة 2 آخرين فى حادث سقوط "الرافعة"

- الجنايات تؤيد منع حسين سالم وسامح فهمى وأسرتيهما من التصرف فى أموالهم(تحديث)

- الرئيس يشدد على إنشاء منظومة متقدمة للأبعاد البيئية لقناة السويس الجديدة

- السيسى يوجّه "مميش"بمتابعة استعدادات حفل افتتاح قناة السويس الجديدة

- امتحان للثانوية الأزهرية يضع نصا قرآنيا على أنه "أخل ببلاغة اللغة"

- مصدر بـ"الأزهر": فصل 25 طالبا نهائيا لاتهامهم بإحداث عنف داخل الجامعة

- الكنيسة الإثيوبية تمنح ضحايا مصر وإثيوبيا على يد "داعش" لقب "شهداء القرن الـ21"

- صرف الإعلامى محمود سعد من النيابة بعد سماع أقواله فى اتهامه بسب سامى عنان

- أخبار اقتصاد مصر.. زيادة الصادرات المصرية إلى 42 مليار دولار عام 2019

- موجز أخبار مصر للساعة6.. الخارجية: نرفض أى إشارات سلبية تجاه قضاء مصر

- موجز الصحافة العالمية.. الإخوان يهددون العالم برد فعل عنيف حال إعدام مرسى

- موجز أخبار مصر للساعة1.. تنفيذ حكم إعدام 6من "بيت المقدس" بقضية عرب شركس