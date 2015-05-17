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مجلس الأعمال الكويتى: سقوط الإخوان فى مصر أدى إلى سقوطهم فى العالم كله

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قال محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتى من مجلس الأعمال المصرى الكويتى، إن سقوط جماعة الإخوان الإرهابية قلب العالم الإسلامى رأسا على عقب وليس العالم العربى فقط، وسقوطهم فى أدى إلى سقوطهم فى العالم كله، مضيفا أن الإخوان فشلوا فى إدارة مصر لأنهم خريجى سجون، لا يصلحون لإدارة بلد.

وأضاف الصقر، خلال كلمته بالاجتماع التأسيسى الأول لمجلس التعاون الاقتصادى المصرى الكويتى، أن المجلس لن يقتصر التعاون فيه على الجانب الاقتصادى فقط، وإنما نأمل أن يستكمل على كل الأصعدة، مقترحا انضمام 3 أعضاء من الفنانين والمثقفين لعضوية المجلس بكل جانب.. وتابع: "مصر أهم دولة عربية، وهى والدة الدول العربية، ونحن سنكون أقوياء طالما مصر قوية".

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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مصر 365

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