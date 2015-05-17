مطران أسوان يلتقى أسقف جنوب أفريقيا بكاتدرائية رئيس الملائكة

التقى الأنبا هدرا، مطران أسوان، مساء اليوم الأحد، بأسقف جنوب أفريقيا وتوابعها الأنبا أنطونيوس مرقس، بمقر كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسوان، فى زيارة ودية بين الطرفين.

وأجرى الأنبا أنطونيوس مرقس أثناء اللقاء، مناقشة مع الآباء الكهنة بالكنيسة حول انتشار الخدمة بالكنائس فى قارة أفريقيا مع كيفية وجود كهنة ورهبان أرثوذكس من السكان الأصليين لتلك البلاد.

ورحب الأنبا هدرا بأسقف جنوب أفريقيا متمنيًا استمرار تبادل الزيارات للاستفادة من الخبرات، ومعربًا عن سعادته بتلك الزيارة التى تعمل على توطيد العلاقات بينهما.