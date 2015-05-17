أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس شركة مياه القناة: محطة المستقبل بالإسماعيلية تعمل بكل طاقتها

Google+ Print
رئيس شركة مياه القناة: محطة المستقبل بالإسماعيلية تعمل بكل طاقتها رئيس شركة مياه القناة: محطة المستقبل بالإسماعيلية تعمل بكل طاقتها
قال المهندس على حسين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه القناة، إنه فى إطار خطة صيانة وإحلال وتجديد المحطات والشبكات التى تنفذها شركة مياه القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، كما تمت صيانة الطلمبات الخاصة بمحطة المستقبل بالإسماعيلية، والتى أصبحت تعمل بكل طاقتها الآن.

وقال أشرف جاد الكريم، مدير محطة المستقبل، إن محطة مياه المستقبل أصبحت مهمة جدا، وإنها ثانى أكبر محطات الرفع بالمحافظة بعد محطة أبو عطوة وتخدم مدينة المستقبل ومنطقة الاستثمار والمنطقة الصناعية، وكذلك تستوعب محطة رفع المجمع الإسلامى والتى تخدم المجمع التعليمى وقوات الأمن والأمن المركزى.

وأشار جاد الكريم إلى أنه تم عمل خط احتياطى يعمل عند الضرورة فى حالة حدوث أى عطل مفاجئ، ويبذل العاملون بالمحطة جهدا كبيرا للحفاظ على المحطة ومعداتها والعمل بصفة مستمرة، نظرا لأهمية المحطة واتساع المناطق التى تغطيها.

وأضاف عادل عبد المنعم مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه القناة، أن هذا الأسبوع سيشهد عدة زيارات مفاجئة للمهندس على حسين إلى المحطات فى عدد من مراكز الإسماعيلية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365