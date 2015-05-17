السعودية تسجل 12 إصابة بفيروس «كورونا» وشفاء 552

أكدت وزارة الصحة السعودية استمرار الاستعدادات لمكافحة فيروس كورونا بتعاون جميع الإطراف وعلى رأسها التعاون المجتمعي والعاملين الصحيين الذين يمثلون الركيزة الأساسية في مواجهة المرض.

وأشارت فى بيانها الأسبوعى، أنه تم تسجيل 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا طوال الأسبوع المنصرم في الهفوف والطائف والرياض وجدة والقنفذة، مؤكدة أنه على الرغم من أن عدد الحالات لايزال أقل مما تم تسجيله في نفس الفترة في العام الماضي، إلا أنه تم ملاحظة أن عدد الحالات ازداد مقارنة بالأسبوع الذي قبله.

وأوضحت أنه تم فحص 1380 عينة لفيروس كورونا في مختبرات وزارة الصحة خلال نفس الفترة، كما بلغت عدد زيارات فرق الصحة العامة للمخالطين للحالات الإيجابية 12 زيارة، كما بلغ عدد زيارات وزارة الزراعة زيارتينن فيما استمرت جهود الوزارة في التوعية الصحية لشرائح المجتمع من خلال الحملة التوعوية بفيروس كورونا “نقدر نوقفها”.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 552 حالة مصابة بفيروس كورونا بنسبة بلغت 55.3%، وذلك من إجمالي العدد الكلي للحالات المؤكدة البالغ عددها 999 حالة، مشددة علي مواصلة مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة جهوده على مدار الساعة من خلال القيام بأعمال الترصد الوبائي والتأكد من التزام جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، وكذلك التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات الصحية الدولية بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وبيوت الخبرة لمتابعة جميع ما يستجد بخصوص فيروس كورونا.

كما تواصل الوزارة جهودها وتنسيقها التام مع وزارة الزراعة لتنفيذ الحملات التوعوية بفيروس كورونا في أماكن تجمع الإبل والمخالطين لها من الملاك والمربين لتوخي الحذر والأخذ بأسباب الوقاية عند التعامل مع الإبل.

أ ش أ