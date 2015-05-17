د.خالد عمارة يكتب: جراحة عظام الأطفال وإصلاح تشوهات العظام

جراحة عظام الأطفال، تخصص قديم تطور بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ويعنى هذا التخصص بعلاج كل مشاكل العظام أثناء فترة النمو، والتى تتضمن الطفولة والمراهقة والمراحل المبكرة من الشباب.

وفى الولايات المتحدة الأمريكية فهذا التخصص مسئول عن علاج كل أمراض وإصابات العظام لمن هم أقل من 18 سنة فى العمر وفى بعض المراكز لمن عمرهم أقل من 21 سنة، وهذا يتضمن الكسور والعيوب الخلقية والتشوهات واعوجاج العظام وتشوهات العمود الفقرى وإصابات الملاعب وبعض أنواع الأورام فضلاً عن التهابات العظام والمفاصل.

وفى بعض الأحيان يحتاج العلاج إلى التعاون بين المتخصص فى جراحة عظام الأطفال وبين التخصصات الأخرى مثل جراحة الأعصاب أو التجميل أو الأورام، كما يحتاج إلى بعض التخصصات الدقيقة فى جراحة العظام مثل جراحة المناظير أو جراحة المفاصل.

أما جراحة إصلاح التشوهات وبناء العظام فهى فرع جديد من فروع جراحة العظام ظهر خلال العشرين سنة الأخيرة، وهو يتعامل مع تشوهات العظام فى كل الأعمار مثل التشوهات الناتجة عن الكسور القديمة وغير الملتئمة أو الكسور المعقدة وقصر العظام والتهابات العظام والعيوب التطورية.

ويعتمد هذا التخصص على تعويض الأنسجة المريضة بأنسجة حية طبيعية من المريض نفسه وهذا يتضمن طرق عديدة مثل زراعة العظام وبناء العظام والغضاريف بالطرق البيولوجية مثل تركيز الصفائح الدموية أو الخلايا الجذعية وطريقة إطالة وبناء العظام بطريقة اليزاروف أو الطرق الأخرى التى يستعمل فيها المسامير النخاعية أو المثبتات الداخلية والخارجية.

ويختلف هذا التخصص عن تخصصات جراحات المفاصل الصناعية فى قدرته على تعويض الأنسجة المريضة أو المفقودة بأنسجة طبيعية حية من الإنسان نفسه، ما يضمن بعد تمام العلاج أن يعود النسيج إلى طبيعته ووظيفته الأصلية دون نقص أو عمر افتراضى محدود.

>وتخصص جراحة عظام الأطفال مترابط ترابط شديد مع تخصص بناء العظام وإصلاح التشوهات ويعتبران صورتين لتخصص واحد، وهذا التخصص من التخصصات الطبية المتميزة فى مصر نظرًا لكثرة الحالات المرضية التى تستفيد من هذا التخصص وتراكم الخبرات، وقد قدم الأطباء المصريون الكثير من الأبحاث الطبية المنشورة دوليًا فى هذا التخصص.