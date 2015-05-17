تعرف على أهم أسباب الإصابة بشلل العصب السابع وطرق العلاج

كثير من الأشخاص يتعرضون للإصابة بشلل العصب السابع نتيجة أسباب متعددة منها أمراض المخ ووجود اضطربات بالعصب السابع. مرض العصب السابع

>قال الدكتور أحمد عياد أخصائى حراجة المخ والأعصاب، إن مرض العصب السابع بالوجه عبارة عن حدوث شلل بالعضلات التى تغذى بواسطة العصب السابع مثل عضلات العين والوجه. أسباب إصابة الأشخاص بالشلل العصب السابع

>ويستكمل د. عياد قائلا: "هناك نوعان من أسباب الإصابة بشلل العصب السابع وهما":

> 1) أسباب تتعلق بأمراض بالمخ

>-وجود أورام المخ خاصة أورام زواية المخيخ CP ANGLE

>-التهابات المخ

>-التهاب السحائى بالمخ

> 2) أسباب تتعلق بوجود اضطرابات بالعصب السابع

>-التهاب العصب السابع

>-نقص فيتامين B

>-ضيق مخرج العصب السابع من الجمجمة أهم طرق علاج شلل العصب السابع

>ويتابع د. عياد قائلا: "يتضمن علاج الأشخاص المصابين بشلل بالعصب السابع تلقى نوعين من العلاج وهما":

>1)العلاج الدوائى عن طريق استخدام الأدوية المحتوية على الكورتيزون ومضادات للتنميل التهابات الأعصاب مع استخدام قطرة أومرهم للعين لحماية العين.

>2) العلاج الطبيعى.

شبكةعيونالإخبارية

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