6 نصائح غذائية لحماية مرضى الربو من المضاعفات

الربو أو حساسية الصدر، من أكثر أمراض الجهاز التنفسى شيوعًا داخل مصر ، وهو يصيب الأطفال والكبار على حدٍ سواء، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز النصائح الغذائية التى تساهم فى الوقاية من الإصابة بحساسية الصدر وتخفيف الأعراض، والتى تشمل ضيق التنفس والكحة وحدوث صوت أزيز عن التنفس، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بالموقع الطبى الأمريكى "العلاج بالغذاء"، وهى تشمل:

1.تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ب6" له دور رائع فى الحد من شدة ومعدلات الإصابة بنوبات الربو، وهو يوجد فى الكثير من الأطعمة وخاصة الموز، حيث يعمل على ارتخاء العضلات الملساء المبطنة للشعب الهوائية، وهو ما يسهل عملية التنفس.

2.تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سى" و"هـ":نظرًا لفاعليتها فى تقليل إفراز الهستامين داخل الجسم، والمعروف بدوره فى حدوث الحساسية، وزيادة الالتهابات داخل الرئة وتحفيز حدوث ضيق فى الشعب الهوائية، ومن أبرز هذه الأطعمة: الفواكه الحمضية مثل البرتقال واليوسفي، وأيضًا الكيوى والجرجير.

3.تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بمادة "Quercetin"، وتوجد بكثرة داخل البصل الأحمر والتفاح والبروكلى والفواكه الحمضية، وتتمتع بخواص رائعة مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للحساسية، وتساهم فى السيطرة على أعراض الربو حسب الدراسات التى أجريت مؤخرًا.

>4.تناول الأطعمة الغنية بحمض الروزمارينيك مثل الروزمارى والنعناع والاوريجانو والزعتر، لأن هذا الحمض يتمتع بخواص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساهم فى تعزيز القدرة على التنفس بسهولة، وتساهم على فتح المجارى الهوائية لأطوال فترة ممكنة.

5.الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 مثل أسماك السردين والسلمون والماكريل وعين الجمل والزيت الحار، لأنها تتمتع بخواص مضادة للالتهابات، تساهم فى تقليل حدة أعراض الربو.

6.تناول الأطعمة الغنية بالمركبات الكاروتينية مثل الجزر والبطاطا لأنها تقلل مستويات الجذور الحرة، والتى تتسبب فى ضيق الشعب الهوائية، وبالتالى تخفف من أعراض الربو.

- 6 أطعمة للوقاية والعلاج من مرض الربو.. أبرزها الموز والسبانخ والروزمارى