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تكريم “بيل جيتس” باحتفالية الاتحاد الدولي للاتصالات بعيد تأسيسه المائة والخمسين

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تكريم “بيل جيتس” باحتفالية الاتحاد الدولي للاتصالات بعيد تأسيسه المائة والخمسين تكريم “بيل جيتس” باحتفالية الاتحاد الدولي للاتصالات بعيد تأسيسه المائة والخمسين

بيل جيتس

أحتفل الاتحاد الدولي للاتصالات اليوم الاحد السابع عشر من مايو ، بالذكرى المائة والخمسين لتأسيسه ،وإبرام أول اتفاقية دولية للبرق.

ونظم الاتحاد لقاء بمناسبة الاحتفال حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باعتبارها قوى دافعة للابتكار.

وقال هولين جاو الأمين العام للاتحاد إن تلك التكنولوجيات تعد عوامل محفزة لتشكيل أجندة التنمية في المستقبل ،موضحا أنها تدخل في كل مجال من مجالات الحياة، وتقوم بدور رئيسي في أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015.

ووزع الاتحاد جوائز الذكرى السنوية المائة والخمسين تكريما للعديد من الشخصيات العاملين في دوائر ،والصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، ممن ساهموا في تحسين حياة المواطنين في العالم، ومن بين تلك الشخصيات “بيل جيتس” الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميلندا جيتس.
> وقد اقترن تاريخ الاتحاد باختراعات وابتكارات بارزة في مجال الاتصالات على مدى السنوات الماضية.

 

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