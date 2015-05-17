وزير الصناعة يتفقد الشركات الصناعية والاستثمارية بالعين السخنة الثلاثاء المقبل

أعلن ديوان عام محافظة السويس، قيام منير فخرى عبد النور وزير الصناعة، يوم الثلاثاء المقبل، بجولة تفقدية للشركات الصناعية والاستثمارية بمنطقة السخنة، برفقة اللواء العربي السروي محافظ السويس، وعدد من القيادات التنفيذية .

قال مصدر بالديوان العام فى تصريحات خاصة، أن الجولة تأتي استكمالاً لجولة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، 6 مايو الماضي بمنطقة السخنة ، ومتابعة سير الأعمال بالشركات الصناعية.

وأضاف المصدر، أن الجولة أيضًا تستهدف تفقد المنطقة الصناعية بعتاقة، والتي من المقرر أن يتم تدشين فيها منطقة صناعية مصرية روسية.