بالصور.. محافظ الدقهلية: 4 أجهزة غسيل كلوي مقدمة من المجلس القومي لشئون القبائل

استقبل السيد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، واللواء أحمد الادكاوى سكرتير عام محافظة الدقهلية، والأستاذة هناء عبد العزيز السكرتير المساعد للمحافظة بالمستشفى العام ، بصـهرجت الكبرى مركز ميت غمر ، قافلة الخير التابعة للمجلس القومي لشئون القبائل المصرية ، برئاسة الشيخ كامل مطر رئيس الهيئة التأسيسية للمجلس ، والعمدة أحمد طرام ، ووفد رفيع المستوى ، بحضور اللواء “أ.ح محمد على شمس” ممثل القوات المسلحة ، وسعد مكي وكيل وزارة الصحة.

وذلك لتقديم عدد 4 أجهزة غسيل كلوي 2 للمستشفى العام بصهرجت الكبرى، 2لمستشفى أجا المركزي، مساهمةً من المجلس في رعاية مرضى الفشل الكلوي، ضمن 34 جهاز على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس الهيئة التأسيسية للقبائل على أن المصريين نسيج واحد متكاتف ومترابط، وأن مصر يحاك بها مؤامرات من الداخل والخارج.

وأكد المحافظ في كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب وصول الوفد إلى ديوان عام محافظة الدقهلية ، على أن القبائل المصرية هي جزء أصيل من الوطن العربي ، وأن مصر على قلب رجل واحد للنهوض بمصرنا الغالية ، وهى صمام الأمان ، ولن يستطيع أحد أن ينال من مصر، وستظل مصر آمنة برجالها وأهلها وشيوخها فهي الحصن الحصين ، ويجب علينا جميعاً أن نقف يداً واحدة لنبذ الإرهاب والعنف.