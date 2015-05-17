تأجيل محاكمة المتهمين باقتحام قسم التبين إلى 3 يونيو

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، محاكمة 47 متهماً فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام قسم التبين" ، حيث قاموا باقتحام القسم وسرقة محتوياته عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة الى جلسة 3 يونيو المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات.

عقدت الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، المختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وعمرو ريان وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة.

وأسندت النيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول للنيابات للمتهمين تهم التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد قسم التبين، وإضرام النار بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المحتجزين وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة اسست على خلاف احكام القانون .

تعود الواقعة إلى تجمع المتهمين واخرين أمام قسم التبين، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة حيث اطلقوا النيران ما أسفر عن إصابة عدد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم.