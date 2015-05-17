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ليبيا تعتقل مئات المهاجرين غير الشرعيين قبل توجههم لأوروبا

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ليبيا تعتقل مئات المهاجرين غير الشرعيين قبل توجههم لأوروبا ليبيا تعتقل مئات المهاجرين غير الشرعيين قبل توجههم لأوروبا
اعتقل حرس السواحل الليبية نحو 400 من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الصومال وإثيوبيا فى مجمع على مشارف العاصمة طرابلس اليوم الأحد ، بعد أن تنبه إلى نيتهم الهجرة على متن قارب متوجه إلى سواحل لامبيدوزا فى إيطالي.

وكان المهاجرون وبينهم نحو 40 امرأة بعضهن حوامل وبعضهم مرضى يعتزمون ركوب قوارب إلى شواطئ أوروبا لكن سوء الأحوال الجوية أخر رحيلهم.

وتم إلقاء القبض عليهم واقتيدوا إلى مركز للشرطة طرابلس قبل نقلهم إلى مركز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين.

وقال احد مسؤولى حرس السواحل الليبيين الذى عرف نفسه بأن اسمه زياد "وردت إلينا معلومات فى هذا الصباح ... بوجود مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من الجالية الصومالية.. واثيوبيا ما يقدر عددهم بحوالى 400 مهاجر غير شرعى كانوا جاهزين كان الانطلاق بتاعهم... سوء الأحوال الجوية منعت مغادرتهم خارج السواحل الليبية للجزيرة الايطالية لامبيدوزا".

وأضاف " ما يقارب العدد 30 إلى 40 من النساء من الجالية الصومالية.. بعضهم مصاب بأمراض."

ومع حلول أشهر الصيف حيث تكون الاحوال الجوية هادئة فى البحر يستمر عدد المهاجرين غير الشرعيين المنطلقين من ليبيا إلى أوروبا فى التزايد.
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