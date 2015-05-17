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بالفيديو: خلطة مجربة لتبييض الأسنان في المنزل، النتيجة صادمة!

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بالفيديو: خلطة مجربة لتبييض الأسنان في المنزل، النتيجة صادمة! بالفيديو: خلطة مجربة لتبييض الأسنان في المنزل، النتيجة صادمة!

تعاني غالبية النساء من مشكلة في لون الأسنان، ما يؤدي إلى ظهور البقع الداكنة أو اصفرار الأسنان كاملة. ويصبح هذا اللون ثابتاً تدريجياً إثر تناول المأكولات والمشروبات التي تزيد من اصفرار الأسنان. وبما أن الابتسامة هي جزء أساسي من جمال السيدة ، تسعى المرأة دائماً إلى تبييض أسنانها، وتدفع مبالغ هائلة للحصول على نتيجة مرضية.

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بعيداً من التقنيات والعلاجات الحديثة لتبييض الأسنان، يجد البعض أن النتائج ليست دائماً على ما يرام. لذلك، حضرنا لك خلطة طبيعية سهلة التنفيذ يمكنك تطبيقها في المنزل للحصول على أسنان ناصعة البياض لابتسامة لافتة تكمل جمالك.

تابعي " خطوات سيدتي" واكتشفي النتيجة:

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