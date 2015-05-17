5 تسريحات مفعمة بالحيوية لصيف أكثر من رائع

يتميز فصل الصيف بالحيوية والنشاط وفي بعض الأوقات بالجنون، فقد لا يكون لديك الكثير من الوقت لعمل تسريحة تناسب فصل الصيف المفعم بالحيوية، فهل معنى ذلك ألا تظهري بإطلالة الصيف المنعشة؟ بالتأكيد لا، فها هو "سيِّدتي نت" يقدم لك أفضل 5 تسريحات صيفية تجمع بين الحيوية والعفوية والقليل من الجنون:

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1. ضفيرة الشلال: هذه التسريحة ليست صعبة كما تعتقدين، فهي في الأساس تسريحة فرنسية، وتعتمد على عمل ضفيرة بعرض شعرك وترك شعرك على شكل شلال رائع.

2. الكعكة المزدوجة: قومي بتقسيم شعرك إلى قسمين متساويين، ثم قومي بعمل كعكة فضفاضة على كل جانب من شعرك، وذلك سيعطي شعرك مظهراً رائعاً.

3. الضفائر المزدوجة: إذا شعرتِ بالملل من عمل ضفيرة واحدة فلماذا لا تضاعفي من ضفائرك؟ كل ما عليك هو تقسيم شعرك إلى قسمين متساويين وعمل ضفيرة في كل قسم.

4. زهرة الربيع: هي واحدة من التسريحات التي تعمل على لم شعرك مع الحفاظ على أناقته وجماله، كل ما عليك فعله هو عمل ذيل حصان منخفض في نهاية شعرك، ثم لف شعرك حوله على شكل مروحة، وقد تحتاجين إلى بعض الوقت حتى تبدو كالزهرة، وهي بديل رائع عن الكعكة.

5. ذيل حصان من الشعر: هي من أسهل التسريحات التي تعمل على تجميع شعرك وتجعله جذاباً ومتألقاً، كل ما عليك فعله هو تجميع شعرك على شكل ذيل حصان عالٍ مع أخذ خصلة من شعرك ولفها حول شعرك وجعلها تبدو كزينة رقيقة لشعرك.

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