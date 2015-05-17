“الصندوق الاجتماعي” ينظم معارض مع دول عربية وأجنبية لطرح نماذج المشروعات الصغيرة

قال أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، سها سليمان، خلال لقائها مع العاملين بفرع الصندوق الاجتماعى للتنمية بسوهاج، أن الصندوق فى اطار تطوير الاداء سوف ينظم بالتنسيق مع بعض الدول العربية والأوربية عدد من المعارض لطرح نماذج من المشروعات الصغيرة بها؛ كسبيل جديد لتوفير فرص لتسويق منتجات تلك المشروعات.

وأضافت”سليمان” أن هناك توجيهات عليا بالاهتمام بالصعيد ومواجهة نسبة البطالة ورفع مستوى المعيشة فى المناطق الأكثر فقرًا؛ وذلك من خلال تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة تتيح فرص عمل للعاطلين من الشباب، وفى جولتها لتفقد معرض منتجات مشروعات الصندوق بسوهاج قالت، أنة لابد من تيسير جميع الإجراءات للمتعاملين مع الصندوق من الشباب من خلال ما تم إقراره من لوائح جديدة للعمل مع الاهتمام بتمويل الحرف التراثية التى تشتهر بها المحافظة.