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“ميدو” يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا

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“ميدو” يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا “ميدو” يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا
ميدو

ميدو

أعلن اللاعب الدولي المصري أحمد حسام “ميدو” اليوم الثلاثاء اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

وقال ميدو عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر “اليوم أعلن اعتزالي لعب كرة القدم نهائيًا ، أشكر كل من ساندني خلال مشواري ،خاصة جمهور بلدي العظيم”.

وكان ميدو قد وعد جماهيره علي حسابه الشخصي منذ عدة أيام بالعودة إلى لياقته البدنية والالتحاق بفريق أوروبي الصيف الجاري، لكنه فاجئ الجميع بالاعتزال صباح اليوم.

يذكر أن ميدو قد بدأ مشواره مع كرة القدم في نادي الزمالك قبل أن ينتقل إلي جينت البلجيكي ومنه إلي أياكس الهولندي ثم مارسيليا الفرنسي ، و سيلتا فيجو الإسباني ، و توتتنهام الإنجليزي ، وروما الإيطالي ، و ويجان الإنجليزي ، و ميدلسبره الإنجليزي ، و الزمالك المصري ، وويستهام الإنجليزي ، و أخيرًا بارنسلي الإنجليزي.

 

 

 

 

 

 

Mido

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