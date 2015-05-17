​بالصور.. مطران أسوان يلتقي أسقف جنوب إفريقيا وتوابعها

ألتقى الأنبا هدرا مطران أسوان بأسقف جنوب إفريقيا وتوابعها الأنبا أنطونيوس مرقس اليوم الأحد، في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسوان فى زيارة ودية بين الطرفين.

أجرى الأنبا أنطونيوس مرقس أثناء اللقاء مناقشة مع الأباء الكهنة بالكنيسة حول أنتشار الخدمة بالكنائس في قارة إفريقيا، مع كيفية وجود كهنة ورهبان أرثوذكس من السكان الأصليين لتلك البلاد.

ومن ناحيته رحب الأنبا هدرا بأسقف جنوب إفريقيا، متمنيًا استمرار تبادل الزيارات للاستفادة من الخبرات، ومعربًا عن سعادته بتلك الزيارة التى تعمل على توطيد العلاقات بينهما.