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بالفيديو.. رغم تهديدات نقابة الممثلين السبكى يبدأ الدعاية لفيلم “شد أجزاء”

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بالفيديو.. رغم تهديدات نقابة الممثلين السبكى يبدأ الدعاية لفيلم “شد أجزاء” بالفيديو.. رغم تهديدات نقابة الممثلين السبكى يبدأ الدعاية لفيلم “شد أجزاء”

طرح المنتج أحمد السبكي، البرومو الدعائي الأول لفيلم “شد أجزاء”، لمحمد رمضان استعدادا لعرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

وتدور أحداث الفيلم عن ضابط شرطة، يتعرض لموقف يقلب حياته المهنية والشخصية رأسًا على عقب، ويدخل في سلسلة من المشكلات المتتالية.

فيلم “شد أجزاء” يشارك في بطولته محمد رمضان، ياسر جلال، دنيا سمير غانم ورانيا يوسف، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.

يذكر أن الفنان سامى مغاورى وكيل نقابة المهن التمثيلية، صرح فى وقت سابق  إنه شدد على المنتج السينمائى أحمد السبكى، قبل الشروع فى تصوير فيلمه الجديد “شد أجزاء” بطولة محمد رمضان، على ضرورة استخراج تصاريح للممثلين الذين لا يحملون عضوية النقابة وعلى رأسهم محمد رمضان بطل العمل.

وأوضح وكيل نقابة الممثلين لـ”اليوم السابع” أن السبكى لن يستطيع طرح الفيلم فى دور العرض السينمائية، بدون تصاريح رقابية، لافتا إلى أن المنتج لم يقم باستخراجها حتى الآن.

وكان الفنان سامى مغاورى قد هدد فى تصريحات سابقة له، أنه سيفّعل قانون الضبطية القضائية، ويقوم بمهاجمة موقع تصوير فيلم “شد أجزاء” إذ لم يتم استخراج التصاريح لأبطاله.

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