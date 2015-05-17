طلاب يتحرشون بـ «مُعلمة» منعتهم من الغش بالسويس

شهدت مدرسة الخليفة المأمون الإعدادية، اليوم الأحد، قيام مجموعة من الطلاب يتزعمهم طالب يدعي باسم “ح. أ،” بلجنة رقم 8 بالتحرش بمعلمة وإهانتها والأعتداء على مُعلم آخر بالحجارة، والتعدي على أعضاء اللجان من المعلمين و المعلمات ونعتهم بعبارات نابية؛ علي خليفة منعهم من الغش داخل اللجنة.

وبعد انتهاء اللجنة، قام مجموعة من الطلاب برشق المعلمين بالحجارة أمام المدرسة وأمام المارة، فى مشهد مهين للمعلم و للمدرسة اعتراضًا على إصرار أعضاء اللجنة عدم السماح بأى محاولة للغش.

من جانبهم قال المعلمين بالمدرسة أنهم يهددون بالاضراب عن العمل وعدم استكمال الاشراف على الامتحانات فى حال عدم ضبط الطلاب ومن يتزعمهم ومحاسبتهم امام النيابة العامة، الأمر الذي دفع المحافظ اللواء العربى السروى، استدعاء إدارة قسم شرطة الأربعين لاحتواء الأزمة على إثر أعمال الشغب التى قادها الطالب باسم والاعتداء على المعلمين اليوم و تعطيل سير الامتحانات لمدة 20 دقيقة. وتم الابقاء على نقطة ارتكاز أمنية خارج سور المدرسة لـتأمين الطلاب وأعضاء اللجنة ومنع تجدد أعمال شغب مرة أخرى.