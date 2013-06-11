بالصور.. محافظ الأقصر يفتتح موقف أرمنت الجديد

افتتح الدكتور عزت سعد محافظ الأقصر الموقف الجديد لسيارات الأجرة بمدينة ارمنت والذي يربط بين محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة.

اقيم الموقف علي مساحة فدانين وعشرة قراريط بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 11 مليون جنيه والموقف من تنفيذ واشراف القوات المسلحة ويقع بالقرب من المستشفى المركزي لمدينة أرمنت ويخدم أكثر من 10 قرى بالمدينة.

وتفقد المحافظ الموقف الجديد الذي يتسع لاكثر من 200 سيارة واستمع لمطالب السائقين والعاملين بالموقف واعطي توجيهاته الي رئيس مدينة ارمنت اللواء على الجزار،ببحث كافة مطالبهم والخاصة بالكارتة وتغيير اتجاه بعض خطوط السير، والتنسيق مع الاجهزة الامنية لتأمين الموقف والطرق وتحقيق سيولة مرورية بطرق وشوارع المدينة ، خاصة وان الموقف الجديد كان في قلب المدينة مما كان يعوق الحركة المرورية ويسبب ارتباكا شديدا لسكان وسط المدينة.

واكد الجزار انه سيتم في القريب العاجل افتتاح سوق مدينة ارمنت بالاضافة الي بعض المشاريع الاخري التي يجري الانتهاء منها بالمدينة كمبني الوحدة المحلية لقرية الرزيقات ومنشأت التضامن الاجتماعي بالمدينة.