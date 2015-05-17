الصورة الأولى لعاصي الحلاني في "العرّاب"

بدأ فارس الغناء العربي الفنان عاصي الحلاني تصوير مشاهده في مسلسل "العرّاب" الذي يقوم ببطولته إلى جانب عدد من كبار النجوم العرب، وتنتجه شركة "سما الفن" للإنتاج الفني.

أما إدارة الممثل عاصي الحلاني في هذا العمل، فستكون للمخرج المثنى صبح، ويقوم بالإشراف على أدائه أستاذ معهد الفنون المسرحية الممثل السوري القدير حسن عويتي، الذي أبدى إعجابه بشخصية عاصي كممثل، وأثنى على خبرته الواضحة وقدرته على التعبير بالحركة والنظرة، وهو الأمر الذي يُعتبر من أولويات الممثل الناجح.

بدوره، قال الحلاني "خبرتي المسرحية كمغني وكممثل ساعدتني جداً على استيعاب الشخصية التي ألعبها في هذا العمل، وهي تجربة مميزة جداً بالنسبة لي، وأعتقد بإذن الله أننا سنحقق عملاً مميزاً، فالمسلسل فيه أسماء تشهد لها الدراما العربية، وتحت شعار شارك الكبار بتكبر أكثر، أعمل مع هذا الفريق الممتاز من الممثلين الكبار".

يذكر أنّ الحلاني قام بالتمثيل في عدد كبير المسرحيات الغنائية والإستعراضية في لبنان، إضافة إلى الكليبات التي صوّرها بإدارة كبار المخرجين اللبنانيين والعرب.

"العراب" من بطولة عاصي الحلاني، وسلّوم حداد، وعابد فهد، وعبد المنعم عمايري، وسلافه معمار، ونسرين طافش، ومصطفى الخاني وعدد كبير من نجوم الدراما السورية والعربية، وقصته مستوحاة من قصة الفيلم العالمي الشهير "العرّاب"، وتمّ تعريبها بسيناريو للكاتب حازم سليمان.

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