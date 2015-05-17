وفاة سجين متأثرا بغيبوبة كبدية بمركز الكبد فى كفر الشيخ

توفى "ع.ع.ع" سجين مقيم بقرية بمركز البرلس، متأثرًا بإصابته بغيبوبة كبدية داخل مركز الكبد بكفر الشيخ .

وكان قسم شرطة البرلس قد حول المسجون لمركز الكبد فى مدينة كفر الشيخ، بعد إصابته بغيبوبة كبدية، وأفادت إدارة مستشفى مركز الكبد بكفر الشيخ بوفاة المسجون السابق ذكره داخل المركز مصابا بجلطة بالوريد البابى وفشل كبدى، وأفاد مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية.

وكان قد ألقى القبض عليه وتم حبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 242 لسنة 2015 بتهمة الشروع فى قتل، وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بالتصريح بدفن الجثة.