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"جنح مستأنف قصر النيل" تبرئ ممثلة مغمورة من تهمة الدعارة

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"جنح مستأنف قصر النيل" تبرئ ممثلة مغمورة من تهمة الدعارة "جنح مستأنف قصر النيل" تبرئ ممثلة مغمورة من تهمة الدعارة
برأت جنح مستأنف قصر النيل بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد سمير، صباح اليوم الأحد، ممثلة مغمورة من تهمة ممارسة الدعارة داخل فندق شهير بالزمالك .

وكانت محكمة جنح قصر النيل، عاقبت برئاسة المستشار أحمد عبد الله، وأمين سر شريف صلاح، الممثلة "آمال.ح" بالحبس 3 سنوات، بتهمة ممارسة الرذيلة حيث قالت التحقيقات إن رجال مباحث الآداب بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء مصطفى سلامة، وإشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة، ضبطوها متلبسة بممارسة الرذيلة، مع ثرى عربى داخل الفندق.
> وتضمن محضر الضبط أن معلومات وردت بدخول فتاة ترتدى ثيابًا مثيرة إلى أحد الفنادق الشهيرة وصعودها إلى غرفة خليجى الجنسية. فداهمها كل من المقدم أيمن حسن، والرائد هيثم صقر رجال مباحث الآداب وضبطوها، وبفحصها تبين أنها مسجلة آداب وسبق اتهامها فى القضية رقم 9540 لسنة 2006 والقضية 6333 لسنة 2000 "ممارسة دعارة"، ومتزوجة ولديها أطفال واشتركت بالتمثيل فى أعمال غنائية وسينمائية وتليفزيونية.

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مصر 365