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صرف مأمور مركز أوسيم من النيابة بعد سماع أقواله فى وفاة متهم

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صرف مأمور مركز أوسيم من النيابة بعد سماع أقواله فى وفاة متهم صرف مأمور مركز أوسيم من النيابة بعد سماع أقواله فى وفاة متهم
قرر محمد هانى وكيل أول نيابة أوسيم، برئاسة المستشار محمد بدوى رئيس النيابة صرف مامور مركز شرطة أوسيم ونائبه وضابط من سراياها بضمان محل وظيفتهم بعد التحقيق معهم لعدم تنفيذ قرار النيابة بنقل متهم إلى المستشفى ما أسفر عن وفاته .

كانت النيابة استدعت المأمور ونائبه وضابط التحقيقات لسماع أقوالهم فى وفاة متهم بسرايا النيابة، بعد تقاعسهم فى نقله للمستشفى لعلاجه من إصابته بأمراض مزمنة تنفيذا لأمر النيابة.

وتوفى المتهم "سامح .س" 30 سنة أثناء عرضه على النيابة لتجديد حبسه فى اتهامه بالاتجار بـ "الهروين" إلا فأمرت النيابة بانتداب مفتش الصحة للكشف عليه، وطلب تحريات المباحث وصرحت بدفن جثته.

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مصر 365