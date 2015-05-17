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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم
لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون فى حادث انقلاب سيارة بطريق الفيوم - بنى سويف، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مستشفى الفيوم العام بوصول محمد رمضان على محمود 14 سنة، من قرية دمشقين متوفى، وإصابة كل من بسنت محمد الحصان 20 سنة تقيم بمدينة الفيوم ومحمد شعبان عبد الحميد 37 سنة يقيم بمحافظة بنى سويف وأحمد جمعة محمد 21 سنة، يقيم بمحافظة المنيا، ومحمد صالح عبد المعتمد 51 سنة، وتبين أن جميعهم كانوا يستقلون سيارة وانقلبت بهم بطريق الفيوم بنى سويف.

وأكد الدكتور سامح محمد السيد مدير الإسعاف بمستشفى الفيوم العام، أنه تم نقل المصابين للمستشفى العام، ويجرى الآن عمل الإسعافات اللازمة لهم.

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مصر 365