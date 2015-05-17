إخماد حريق نشب فى مبنى الضرائب العقارية بوسط القاهرة (تحديث)

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق، شبب فى الطابق التاسع بعمارة الضرائب العقارية، بشارع البستان فى وسط القاهرة دون معرفة الأسباب.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة تلقى بلاغا من غرفة النجدة بالحريق فتم الدفع بـ4 سيارات اطفاء وسلم هيدروليكى ، سيطرت على الحريق دون اصابات ، مع تفحم غرفتين.
كان اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة تلقى بلاغا من غرفة النجدة بالحريق فتم الدفع بـ4 سيارات اطفاء وسلم هيدروليكى ، سيطرت على الحريق دون اصابات ، مع تفحم غرفتين.
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