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إخماد حريق نشب فى مبنى الضرائب العقارية بوسط القاهرة (تحديث)

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إخماد حريق نشب فى مبنى الضرائب العقارية بوسط القاهرة (تحديث) إخماد حريق نشب فى مبنى الضرائب العقارية بوسط القاهرة (تحديث)
سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق، شبب فى الطابق التاسع بعمارة الضرائب العقارية، بشارع البستان فى وسط القاهرة دون معرفة الأسباب.

كان اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة تلقى بلاغا من غرفة النجدة بالحريق فتم الدفع بـ4 سيارات اطفاء وسلم هيدروليكى ، سيطرت على الحريق دون اصابات ، مع تفحم غرفتين.
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