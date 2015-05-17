سفينة مساعدات إيرانية تدخل خليج عدن فى طريقها لليمن

قالت وسائل إعلام إيرانية إن سفينة شحن إيرانية تحمل مساعدات ونشطاء دخلت إلى خليج عدن اليوم الأحد، وستصل ميناء الحديدة اليمنى فى 21 مايو فى تحد للقوات البحرية التى تقودها السعودية وتسيطر على المياه اليمنية.

وفرض التحالف الذى تقوده السعودية على كل السفن التى تحاول الوصول إلى اليمن الخضوع للتفتيش فى محاولة لمنع تهريب أسلحة إلى جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران وتسيطر على أجزاء كبيرة فى البلاد بما فى ذلك الحديدة.

وقال مسئولون إيرانيون الأسبوع الماضى إنهم لن يسمحوا لقوات التحالف بتفتيش السفينة إيران شاهد التى ترافقها قوة عسكرية وحذروا من الحرب إذا هوجمت سفينة الشحن.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن مسعود قاضى مير سعيد قبطان السفينة قوله: "بعد دخول خليج عدن اليوم... نتوقع أن تكون فى محيط ميناء الحديدة فى وقت مبكر صباح 21 مايو".

وتقول إيران إن السفينة تحمل مساعدات غذائية ومتطوعين طبيين وسبعة نشطاء غربيين أحدهم قالت وكالة تسنيم للأنباء إنه يدعى كاليب موبين وهو من أوهايو ويشن حملة ضد الحرب والنظام المالى الأمريكى.

ونقلت تسنيم عن موبين قوله فى مقابلة على متن السفينة: "إذا منعوا (السفينة من الرسو) وهو أمر مرجح فسيمثل ذلك انتهاكا كبيرا لحقوق الانسان."

وانتقد موبين أيضا مطالبة بلده الولايات المتحدة لإيران بأن تحول وجهة السفينة إلى جيبوتى حيث يوجد مركز تابع للأمم المتحدة ينسق جهود الإغاثة.

وأوضحت بيانات رويترز لتتبع السفن أن السفينة إيران شاهد كانت قبالة الساحل الشرقى لليمن وكان متجهة غربا إلى مضيق باب المندب أحد أكثر ممرات الشحن البحرى ازدحاما فى العالم.

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