تقرير: سان جيرمان لا يمانع بيع كافاني إلى أتليتكو مدريد

بحسب قناة TF1 فإن باريس سان جيرمان لا يمانع بيع نجمه إديسون كافاني، وأن أتليتكو مدريد يدخل بقوة في سوق الانتقالات الصيفية لقنص لاعب منتخب أوروجواي.

سان جيرمان يرغب في زيادة الدخل المالي عن طريق بيع كافاني حتى يستطيع قنص بول بوجبا من يوفنتوس بحسب التقرير.

ويأمل سان جيرمان في الظفر ببوجبا من يوفنتوس بعرض قد يبلغ 80 مليون يورو. لهذا يحتاج لشحن رصيده المالية ببيع العديد من لاعبيه.

ويعرض سان جيرمان المهاجم الأرجنتيني إيزيكيل لافيتزي للبيع. وكذلك لا يمانع ترك كافاني.

ويرى أتليتكو في كافاني المهاجم الأمثل للفريق بسبب قوته البدنية وطوله الفارع والتزامه الخططي بالواجبات الدفاعية.

ويتنافس أتليتكو مع يوفنتوس على خدمات مهاجم نابولي السابق.