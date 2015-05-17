هانى المسيرى: يجب إعادة الإسكندرية إلى خريطة السياحة العالمية

حضر هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، اليوم الاجتماع التحضيرى لمؤتمر حول الحديث فى علوم أمراض القلب والتخصصات المرتبطة به، بفندق فورسيزون بسان ستيفانو، وذلك بحضور أ.د.محمد صبحى رئيس المؤتمر، أ.د.طارق الزواوى رئيس قسم القلب - كلية الطب جامعة الإسكندرية، أ.د.وجدى عياد وأساتذة قسم القلب كلية الطب - بجامعة الإسكندرية.

وأعرب المسيرى عن سعادته بالاشتراك فى مثل تلك المؤتمرات، مؤكدا على ضرورة أن تكون إسكندرية رائدة فى مجال الصحة، وعلى إرجاع الإسكندرية إلى الخريطة السياحية العالمية، وقال إن الهدف هو إظهار الإسكندرية بقوة، وعمل قفازات للتنمية على جميع النواحى.

وذكر المسيرى "أننا قمنا بعمل حملات توعية قوية من خلال قوافل تم تنظيمها فى خورشيد وأبيس، وأننا جميعا نبذل الجهد لإسعاد الناس"، وأكد المسيرى على ضرورة توصيل الرسائل الصحيحة إلى الناس، وبذل المزيد من الجهد.

ورحب الجميع بحضور المحافظ، مؤكدين على اهتمامه بتلك الاجتماعات، وفى نهاية الاجتماع تسلم المحافظ درعCardio Alex .

يذكر أن مؤتمر Cardio Alex 2015 هو المؤتمر رقم 14 وهو أكبر مؤتمر علمى والأول على مستوى الشرق الأوسط، ويعد حدثا علميا ضخما ويضم عددا كبيرا من الخبراء الأجانب والمصريين الذين سيقومون بتناول كل ما هو حديث فى علوم أمراض القلب والتخصصات المرتبطة به (باطنة، سكر، جراحة قلب، جراحة أوعية دموية - صدرية - أطفال)، ويتميز بتعليم شباب الأطباء تدريبا نظريا وعمليا وهو يخدم المرضى والأطباء وسيقام بمكتبة الإسكندرية فى الفترة من 2 إلى 5 يونيو 2015.

ويتم تنظيمه من قبل قسم القلب كلية الطب جامعة الإسكندرية وجمعية Cardio Alex وذلك تحت رعاية محافظة الإسكندرية، ووزارة الصحة، وجامعة الإسكندرية.

ويشارك فى المؤتمر 24 دولة من أنحاء العالم، كما يشارك به حوالى 5 آلاف طبيب منهم حوالى ألف طبيب أجنبى، ويشارك به 3 جمعيات عالمية وهى جمعية ESC وجمعية PCR وجمعية JIM، هذا وسيتم خلال المؤتمر بث مباشر لعمليات القلب من مستشفى دار الفؤاد ومستشفى وادى النيل .