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أنشيلوتي يدافع عن خضيرا وكوينتراو

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أنشيلوتي يدافع عن خضيرا وكوينتراو أنشيلوتي يدافع عن خضيرا وكوينتراو

دافع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن لاعبي الفريق سامي خضيرا وفابيو كوينتراو في ظل تعرض الثنائي لانتقادات كبيرة هذا الموسم.

خضيرا ينتهي عقده مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولم يلعب كثيرا هذا الموسم متعللا بالإصابات المتتالية له.

صحيفة ماركا كانت اتهمت خضيرا بأنه لا يعاني من إصابات بل يتفاوض مع أندية أخرى للانتقال لها، وبأن علاقته مع الميرنجي انتهت وبات غير أهل للثقة، لهذا لم يتم استدعاء اللاعب رغم إصابة لوكا مودريتش.

وفابيو كوينتراو كذلك نال الكثير من الانتقادات، وباتت الصحف الإسبانية تتوقع رحيله عن النادي الملكي في الصيف.

لكن أنشيلوتي قال عن الثنائي: "لم يغب أحدهما عن التدريبات إلا للإصابة. لقد كان كوينتراو وخضيرا مثالا للاحترافية".

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