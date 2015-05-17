بالصور.. عصام شرف فى ندوة ببنى سويف: تجار الدين أشعلوا صراعا لخدمة مصالحهم

شهد المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ندوة (المستقبل ورنين الوطن)، والتى أقيمت بقصر ثقافة بنى سويف اليوم الأحد، فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والصالون البحرى المصري، لإقامة مثل هذه الندوات.

وأكد المحافظ، خلال الندوة، دعم جميع الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية والإقليمية التى تستهدف الشباب بهدف ترسيخ قيم الولاء والانتماء، لا سيما فى مثل هذه الظروف التى تحتاج منا جميعا التكاتف حول الحفاظ على استقرار وأمن الوطن .

ومن جانبه أكد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، أن البعض ممن اتخذ الدين والوطن تجارة أوجدوا صراعا من نوع جديد مع أصحاب الدين الحقيقى والوطنية المصرية لخدمة مصالحهم، دون أن يعبأوا بمصلحة الوطن، مشددا على ضرورة الالتفاف حول الوحدة الوطنية من خلال إعادة إقامة المشروع المصري، وهو مشروع الوطن ووطنية الدولة، لافتا إلى أن مصر فى حاجة إلى تعظيم الهوية الوطنية وتنمية روح الانتماء واستعادة دور الوطن لمواجهة ما يسمى بحروب الجيل الرابع والتى ترتكز على تفتيت الهوية الوطنية لدى الشباب.

تجدر الإشارة إلى أن الصالون البحرى المصرى تأسس فى أغسطس 2012 كأحد الصالونات الثقافية المتخصصة، حيث يضم نخبة متميزة من المهتمين بالبحر والاقتصاد والثقافة وشتى العلوم الاجتماعيه للمشاركة فى لإحداث نهضة ثقافيىة تسهم بشكل فاعل فى النهوض بالوطن.



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محافظ بنى سويف يستقبل الدكتور عصام شرف



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حديث بين شرف وسليم قبل الندوة



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المحافظ ورئيس الوزراء الاسبق يقفان دقيقة حداد على ارواح الشهداء



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جانب من الندوة



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المحافظ يصافح عصام شرف