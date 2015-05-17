وفاة 3 أشخاص بتدهور حافلة في أبوظبي

توفي ثلاثة أشخاص يحملون جنسيات دول آسيوية، وأصيب تسعة آخرون بإصابات بليغة و44 شخصاً بإصابات متوسطة، ونجا السائق، بعد ظهر أول من أمس السبت، في حادث تدهور حافلة تقل 60 راكباً، بعد جسر أبو الأبيض باتجاه أبوظبي، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات عدة في أبوظبي بواسطة الإسعاف الجوي وسيارات الإسعاف لتلقي العلاج، والمتوفين إلى الطب الوقائي.

وذكر العقيد حمد ناصر البلوشي مدير إدارة مرور الطرق الخارجية بشرطة أبوظبي أنه فور تلقي البلاغ من غرفة العمليات المركزية في الساعة الثالثة والنصف ظهر السبت، هرعت دوريات المرور من مديرية الطرق الخارجية وسيارات الإسعاف والإنقاذ والإسعاف الجوي ودوريات الطوارئ والسلامة العامة ووحدة الحوادث الجسيمة، إلى موقع الحادث، لإسعاف ونقل المصابين، وبعدها تمت إعادة فتح الطريق أمام حركة المرور مرة أخرى.

ورجح وقوع الحادث وفق التقرير المبدئي إلى السرعة الزائدة والاهمال، والقيادة تحت الإرهاق وانفجار أحد الإطارات. مما نتج عنه انحراف الحافلة واصطدامها بالحواجز على جانبي الطريق. وثم انقلابها وتدهورها خارج الطريق.

وطالب البلوشي قائدي الحافلات بالانتباه، وأخذ الحيطة والحذر، وعدم تجاوز السرعات المقررة، ومراعاة آداب الطريق، والتأكد من صلاحية وسلامة الإطارات، وعدم استخدام الاطارات المستعملة غير الصالحة للسير، خصوصاً على الطرق الخارجية، لافتاً إلى أهمية الالتزام بتغيير الاطارات القديمة وعدم شراء الاطارات المقلدة تفادياً لوقوع الحوادث.