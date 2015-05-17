موجز الصحافة العالمية.. الإخوان يهددون العالم برد فعل عنيف حال إعدام مرسى

ألقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الأحد، الضوء على قرار إحالة أوراق مرسى وجماعة الإخوان الإرهابية إلى فضيلة المفتى.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد، إن الإسلاميين المتشددين فى مصر حذروا من أن العالم يجب أن يعد نفسه لرد فعل عنيف بعد الحكم على الرئيس الإخوانى الأسبق محمد مرسى، بعد عامين من الإطاحة به عقب مظاهرات حاشدة ضد حكمه عام 2013.

وفى إنكار واضح لإرادة الشعب المصرى، وجهل بنظام التقاضى داخل مصر، تجاهلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية جرائم الرئيس الأسبق محمد مرسى، وجماعة الإخوان الإرهابية، بحق الشعب المصرى ومنحته لقب "شهيد الإسلاميين". فيما

>تطاولت صحيفة "واشنطن بوست" فى تقرير لها اليوم، على القضاء زاعمة أن الحكم بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسى، لفضيلة مفتى الديار المصرية "صفعة لثورة 25 يناير".

من جهة أخرى، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن أيرلندا قد تصبح أول دولة فى العالم توافق على زواج الشواذ أو ما يعرف بزواج المثليين فى استفتاء شعبى.

بينما قالت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية إن السعودية اتخذت "قرارا استراتيجيا" بشراء أسلحة نووية من باكستان، مما ينذر بسباق تسلح جديد فى الشرق الأوسط، وذلك حسبما أفاد مسئولون أمريكيون.

وفى الشأن الإسرائيلى، ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أنه يتزايد فى أحزاب "الليكود" و"البيت اليهودى" والمعارضة البرلمانية تقديرات تؤكد أن الائتلاف الضيق الذى شكله بنيامين نتانياهو لن يتفكك خلال الأشهر القريبة، وسينجح بالبقاء لفترة متواصلة نسبيا، رغم أنه يعتمد على 61 نائبا فقط.

وفى الشأن الإسبانى، أكدت صحيفة الباييس الإسبانية، أن الحكم على مرسى بالإعدام أدى إلى حالة من الغضب بين مؤيدى مرسى، إثر الحكم بإحالة أوراقه والشيخ القرضاوى وآخرين للمفتى فيما نسب إليهم من تهم اقتحام "وادى النطرون" لإبداء الرأى الشرعى فيها، وكذلك إحالة أوراق الشاطر والبلتاجى وآخرين فى قضية التخابر الكبرى للمفتى، وحددت المحكمة جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم مع استمرار حبسهم.

وفى الشأن الإيرانى، علقت الصحافة الإيرانية الصادرة اليوم على قرار محكمة الجنايات بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسى لفضيلة مفتى الديار المصرية فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، فى الوقت الذى ألتزمت فيه المؤسسات الرسمية ممثلة فى الحكومة الإيرانية أو وزارة خارجيتها الصمت، دون تعليق حتى الآن.

وفيما يلى أهم تقارير الصحافة العالمية..

- واشنطن بوست: أيرلندا قد تصبح أول دولة بالعالم توافق على زواج المثليين

- "واشنطن بوست" تصف مرسى بـ"منعدم الكفاءة".. وتزعم: حكم إعدامه صفعة لـ25يناير

- "نيويورك تايمز" تتجاهل جرائم "مرسى" وتمنحه لقب "شهيد الإسلاميين"

- الصحف الأمريكية:واشنطن بوست" تصف مرسى بـ"منعدم الكفاءة"..وتزعم: حكم إعدامه صفعة لـ25 يناير.. أيرلندا قد تصبح أول دولة فى العالم توافق على زواج المثليين باستفتاء شعبى.. الصين تتحدى أمريكا بتطوير صواريخ

- الجارديان: الإخوان يهددون العالم برد فعل عنيف حال إعدام مرسى

- بعد إحالة أوراق مرسى للمفتى.. إيران "الرسمية" تصمت.. وصحافتها تواصل الأكاذيب.. تجاهل للتخابر مع طهران.. وكاتب إيرانى: أغلب الإخوان أعدموا وسيلقى مصيرهم.. والمعزول امتداد لمبارك ويدفع ثمن علاقته بأمريكا

- الصحافة الإسبانية:مقتل 3 قضاة انتقاما من الحكم على مرسى يجعل المتعاطفين مع الإخوان يؤيدون الحكم.. دراسة: الأطفال الذين يعانون من الربو لديهم حساسية من الفول السودانى..وتصنيع دمية سيليكون بديلة للرفيقة

الصحافة الإسرائيلية: وزير إسرائيلى يدعو إلى قصف سوريا خلال الأيام المقبلة.. إسرائيل تحيى ذكرى - احتلالها للقدس الشرقية.. حزب نتانياهو يعترف: الحكومة الجديدة لن تصمد لأكثر من عامين

- الصحف البريطانية: الإخوان يهددون العالم برد فعل عنيف حال إعدام مرسى.. السعودية تشترى أسلحة نووية من باكستان.. دراسة طبية: "العيش على المرتفعات" يساعد فى إنقاص الوزن

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