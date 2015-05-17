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الجالية المصرية فى قطر تعلن مصرع 5 مصريين بعد سقوط رافعة على الطريق

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الجالية المصرية فى قطر تعلن مصرع 5 مصريين بعد سقوط رافعة على الطريق الجالية المصرية فى قطر تعلن مصرع 5 مصريين بعد سقوط رافعة على الطريق
قالت الجالية المصرية بقطر على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، إن 5 مصريين لقوا مصرعهم بعد سقوط رافعة فى موقع بناء بالقرب من طريق المطار.

وتداول نشطاء على موقع "فيس بوك" فيديوهات لمكان الحادث الذى أغلقته وزارة الداخلية، والتى قالت "حادث عرضى أدى إلى إغلاق جزئى للطريق الممتد من إشارات سلاح الجو باتجاه إشارات البرشوت، الجهات المعنية باشرت إجراءاتها لتسيير الحركة المرورية".

أنباء عن مقتل مصريين في سقوط رافعة بطريق المطار (قطر)يارب سلمتركوا بلادهم للمستبدين والحرامية ليحصلوا لقمة العيش ولكن يعودوا لذويهم جثث هامدة

Posted by ‎محمد كمال‎ on Sunday, May 17, 2015

- بالفيديو.. سقوط رافعة فى موقع بناء بقطر وأنباء عن سقوط ضحايا مصريين

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مصر 365

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