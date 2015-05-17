"واتس آب اليوم السابع": بالصور..قتل 15 كلباً بشرم الشيخ عن طريق "السم"

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان"Whatsapp Youm7" ، شارك أحد قراء "اليوم السابع بخبر حول قتل 15 كلبا عن طريق وضع السم لهم بالواحة بشرم الشيخ أمام سكن أحد الفنادق الكبرى.

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