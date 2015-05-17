السفارة المصرية بقطر: وفاة مصرى وإصابة 2 آخرين فى حادث سقوط "الرافعة"
أكد المستشار الإعلامى للسفارة المصرية لدى قطر وليد حجاج، وفاة مصرى وإصابة 2 آخرين فى حادث سقوط رافعة إنشاءات بالدوحة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وقال حجاج فى تصريحات لـ"اليوم السابع": المعلومات الأولية تشير إلى وفاة مواطن مصرى، وإصابة 2.. الحادث كبير، ونتابعه منذ البداية وجار تقديم التسهيلات اللازمة لإسعاف المصابين، ونقل جثمان المتوفى".
وأضاف: "السفارة مستعدة على مدار الأربع وعشرين ساعة لنقل المتوفى إلى الأراضى المصرية، ونحن نتابع التطورات مع السلطات القطرية فى هذا الشأن".
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مكان سقوط الرافعة
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الرافعة على الطريق
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مكان الإصابات والدماء متناثرة
>- الجالية المصرية بقطر تعلن مصرع 5 مصريين بعد سقوط رافعة على الطريق