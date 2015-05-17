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السفارة المصرية بقطر: وفاة مصرى وإصابة 2 آخرين فى حادث سقوط "الرافعة"

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أكد المستشار الإعلامى للسفارة المصرية لدى قطر وليد حجاج، وفاة مصرى وإصابة 2 آخرين فى حادث سقوط رافعة إنشاءات بالدوحة.

وقال حجاج فى تصريحات لـ"اليوم السابع": المعلومات الأولية تشير إلى وفاة مواطن مصرى، وإصابة 2.. الحادث كبير، ونتابعه منذ البداية وجار تقديم التسهيلات اللازمة لإسعاف المصابين، ونقل جثمان المتوفى".

وأضاف: "السفارة مستعدة على مدار الأربع وعشرين ساعة لنقل المتوفى إلى الأراضى المصرية، ونحن نتابع التطورات مع السلطات القطرية فى هذا الشأن".

مكان سقوط الرافعة -اليوم السابع -5 -2015
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مكان سقوط الرافعة

الرافعة على الطريق -اليوم السابع -5 -2015
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الرافعة على الطريق

مكان الإصابات والدماء متناثرة -اليوم السابع -5 -2015
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مكان الإصابات والدماء متناثرة


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