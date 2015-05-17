مباشر - سانجا 1-1 الزمالك .. جووووووووووول التعادل باسم مرسي

يتابع FilGoal.com مباراة الزمالك أمام سانجا باليندي في ذهاب دور الـ16 من كأس الكونفدرالية، والمباراة غير مذاعة تليفزيونيا.

ق5 - خطورة من سانجا في الدقائق الأولى، وكوفي يبعد كرة من داخل منطقة جزاء الزمالك.

ق7 - أحمد علي يتوغل داخل منطقة الجزاء من ناحية اليسار ويلعب كرة عرضية تمر من أمام أحمد توفيق.

ق13 - الهدف الأول لسانجا باليندي من ركنية للفريق الكونجولي. تابعها مهاجم أصحاب الأرض بتسديدة داخل شباك الشناوي.

الهدف جاء من ركنية لسانجا باليندي. نفذها الفريق الكونجولي أرضية وفشل دفاع الزمالك في تشتيتها لتصل الكرة إلى لاعب من الفريق صاحب الأرض ويسدد في مرمى الشناوي.

ق25 - مرور 25 دقيقة، ولاتزال النتيجة تقدم سانجا 1-0 على الزمالك.

ق29 - باسم مرسي مهاجم الزمالك يسقط داخل منطقة جزاء سانجا باليندي. لكن في النهاية يحصل على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على قرار الحكم.

ق30 - الجهاز الفني للزمالك يطالب باسم مرسي بالهدوء خوفا من طرده.

ق35 - مصطفى فتحي يراوغ لاعبين من سانجا، والثالث يستخلص الكرة من نجم الزمالك ويمنعه من انفراد بالمرمى.

ق38 - تسديدة قوية من سانجا تمر فوق عارضة الشناوي.

ق45 - انتهاء الشوط الأول بتقدم سانجا 1-0.

- الحكم يلغي هدفا لحازم إمام بداعي التسلل في أول 5 دقائق من الشوط الثاني.

ق55 - بطاقة صفراء ثانية للزمالك. هذه المرة لأحمد علي بعد تدخل عنيف على مدافع من سانجا.

ق60 - أيمن حفني يبدأ إجراء تدريبات الإحماء استعدادا للمشاركة.

ق70 - حفني يشارك بدلا من أحمد علي

ق74 - حفني يراوغ لاعبين اثنين من سانجا ويلعب كرة عرضية إلى توفيق القادم من الخلف، ولكن تسديدة لاعب وسط الزمالك تصطدم بمدافع سانجا وتخرج لركنية.

ق75 - جووووووووووووووووووول .. باسم مرسي يتعادل للزمالك

الهدف جاء بعد ركنية من حازم إمام، ويرتقي لها باسم مرسي ويسجل رأسية قوية.

ق80 - تغييران للزمالك بخروج مصطفى فتحي وأحمد توفيق، ومشاركة أحمد عيد عبد الملك وعمر جابر.