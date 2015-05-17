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البابا تواضروس يترأس مؤتمر أبناء المهجر الأربعاء القادم

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البابا تواضروس يترأس مؤتمر أبناء المهجر الأربعاء القادم البابا تواضروس يترأس مؤتمر أبناء المهجر الأربعاء القادم

البابا تواضروس الثانى مؤتمر أبناء وكنائس المهجر

يترأس البابا تواضروس الثانى مؤتمر أبناء وكنائس المهجر بدير الأنبا بولا فى البحر الأحمر، يوم الأربعاء القادم بحضور عددًا من شباب وأقباط كنائس المهجر، وبحضور عددًا من الأساقفة بمصر وأمريكا ويستمر المؤتمر يومين .
> وأشار مصدر بالكنيسة أن هذا المؤتمر هو الأول لكنائس المهجر، والذى تعقده الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة التحديات التى تواجه أبناء الكنيسة فى الخارج خاصة الجيل الثانى والثالث وكيفية دعم التواصل بينهم و بين الكنيسة الأرثوذكسية الأم وأيضا مناقشة عمل مايسمى الكنيسة الأمريكية الأرثوذكسية لتعليم الأطفال أقباط المهجر الأرثوذكس التعاليم الكنسية الأرثوذكسية .
> هذا ومن المقرر أن يعود البابا تواضروس من رحلته الرعوية بأوروبا يوم الثلاثاء القادم بعد رحلة استمرت حوالى 3 أسابيع .

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