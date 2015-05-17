بالصور.. محافظ جنوب سيناء: مدينة رأس غارب كنز غير مستغل ومهمل

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مدينة رأس سدر من أفضل المدن السياحية على مستوى مصر بصفة عامة وجنوب سيناء بصفة خاصة، ولكنها كنز غير مستغل ومهملة، واعتبر المحافظ أن 7000 غرفة سياحية غير مستغلة نموذج لإهدار المال العام؛ حيث يجب تشغيلها، وأعلن أن الإرهاب لن يقصينا عن تنمية سيناء وعقد المؤتمرات الاقتصادية لضخ استثمارات جديدة وإحياء سيناء سياحيًا، وقدم التعازى على القضاة شهداء الواجب الذين استشهدوا أمس على يد الإرهاب الغادر.

وقال المحافظ إن هناك أسبابًا خفية لا نعلمها بشأن مطار رأس سدر منتقدًا تأخر الشركة المصرية للمطارات فى تنفيذ المشروع بالرغم من تخصيص الأرض منذ عام ولم يحدث أى شىء على أرض الواقع، وتعهد أنه سيخاطب رئيس الوزراء من أجل تأخر إنشاء المطار الذى يعد العمود الفقرى لإحياء المدينة سياحيًا.

وطالب المحافظ بإنشاء نفق جديد لتسهيل عملية المرور والتنقل إلى المحافظة والحد من أزمة تكدس السيارات وتأخر عبورها، موضحًا أنه سيتم مخاطبة المسئولين بشأن مشاكل نفق الشهيد أحمد حمدى. وأضاف أن الرئيس أصدر قرارًا بازدواج طرق جنوب سيناء على أن يكون طريق النفق- رأس سدر مرحلة أولى وبالفعل بدأ تنفيذ هذا المشروع.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ فى مؤتمر التنمية الشاملة لمدينة رأس سدر بحضور اللواء جمال الريس، السكرتير العام المساعد، وعلى عبد اللطيف، رئيس جمعية مستثمرى رأس سدر، واللواء محمد عبد الوهاب، رئيس مدينة رأس سدر، وعدد من مشايخ وعقلاء البدو، حيث كلّف المحافظ السكرتير العام المساعد ورئيس المدينة بإعداد لمؤتمر اقتصادى سياحى من أجل إنقاذ المدينة ويتم توجيه الدعوات باسم المحافظ لكل الوزراء ورجال الأعمال، طالب فى نهاية كلمته التى ألقاها أن التنمية السياحية عليها دور كبير فى تطوير المدينة بالمشاركة مع المستثمرين.

من جانبه، قال على عبد اللطيف، رئيس جمعية مستثمرى رأس سدر، إنه لا يوجد تلوث فى رأس سدر على مستوى مصر، وهذا يعد أهم المقومات السياحية، وأضاف أنه يامل أن تتحول المدينة إلى أرض خضراء، وأعلن أن المستثمرين مستعدون للساهمة فى إقامة بوابة للمدينة وتطوير مستشفى رأس سدر وصيانة عدد من المدارس، وأوضح أن أهم المشكلات تتلخص فى النفق والمياه والكهرباء والطريق وتم حل جزء كبير من هذه المشاكل.

فى سياق متصل، قال رئيس المدينة اللواء محمد عبد الوهاب، إن المدينة بها مقومات سياحية خاصة فى مجال السياحة العلاجية والسفارى وغير مستغلة مثل العيون الكبريتية وقلعة الجندة، وطالب المستثمرين بالسعادة فى تطوير وتجميل المدينة التى تستقبل كل عام نحو 10 آلاف سائح كل يوم من سياح اليوم الواحد.



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اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء أشرف الخولى وعلى عبد اللطيف واللواء محمد عبد الوهاب



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المستثمرون برأس سدر أثناء المؤتمر



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مشايخ وعواقل البدو فى المؤتمر التنمية الشاملة لمدينة رأس سدر