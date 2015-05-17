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محافظ أسوان يتابع أعمال تطوير مصنع كيما

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محافظ أسوان يتابع أعمال تطوير مصنع كيما محافظ أسوان يتابع أعمال تطوير مصنع كيما

محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى اثناء تفقدة لمصنع كيما

 

تفقد اليوم اللواء مصطفى يسري محافظ أسوان مصنع كيما بحضور العضو الفني المنتدب الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس مجلس ادارة المصنع والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، حيث تابع يسري أعمال تجديد وإحلال قسم الفيروسيليكون بتكلفة 25 مليون جنيه من خلال تحديث الفرن الخاص به والتي تعمل بقدرة 121.5 ميجا وتصل درجة حرارتها إلى 1800 درجه مئوية وتنتج 25 طن من سبيكة الفيرو سيليكون يوميًا.

الجدير بالذكر بأنه سيتم افتتاح التطوير في قسم الفيروسيليكون في احتفالية ستنظمها شركة كيما للصناعات الكيماوية نهاية العام الحالي.
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