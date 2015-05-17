البحرين تستدعى القائم بأعمال سفارة إيران احتجاجا على تصريحات خامنئى

استدعت وزارة خارجية مملكة البحرين صباح اليوم الأحد، محمد رضا بابائى القائم بأعمال سفارة إيران لدى البحرين، حيث أكد السفير عبدالله عبد اللطيف عبدالله وكيل وزارة الخارجية البحرينى استياء مملكة البحرين ورفضها الشديد للتصريحات الأخيرة لـعلى خامنئى قائد الثورة الإيرانية، موضحا أن مثل هذه التصريحات يعد تدخلاً سافرًا ومرفوضاً فى الشأن الداخلى للمملكة، ويتنافى تماما مع مبادئ الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامى والقوانين الدولية التى تؤكد جميعها احترام سيادة الدول واستقلالها.

وشدد وكيل وزارة الخارجية- حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- على ضرورة الكف فوراً عن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة، وأن تحترم إيران سيادة مملكة البحرين ولا تتدخل فى شؤونها الداخلية، وتلتفت بدلاً من ذلك لقضايا الشعب الإيرانى وشؤون بلادهم الخاصة.

وأضاف وكيل وزارة الخارجية على أن مملكة البحرين تلتزم بعلاقات حسن الجوار وعدم التدخل فى شؤون الغير وتحرص دائماً على تطوير العلاقات الإيجابية والتعاون البناء مع كل دول العالم، ولا يمكن لها أن تقبل أبدا بأى تدخل فى شؤونها الداخلية، مؤكداً على ضرورة نقل هذا الاحتجاج إلى المسؤولين الإيرانيين بصورة عاجلة.

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