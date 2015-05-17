محافظ جنوب سيناء ينتقد تأخر إنشاء مطار رأس سدر.. ويؤكد: نمتلك كنزا سياحيا

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مدينة رأس سدر من أفضل المدن السياحية على مستوى مصر بصفة عامة وجنوب سيناء بصفة خاصة، ولكنها كنز غير مستغل ومهملة، واعتبر المحافظ أن ٧٠٠٠ غرفة سياحية غير مستغلة نموذج لإهدار المال العام، يجب تشغيلها.

وأعلن فودة أن الإرهاب لن يقصينا عن تنمية سيناء وعقد المؤتمرات الاقتصادية لضخ استثمارات جديدة وإحياء سيناء سياحيا، مقدمًا التعازى لأهالى القضاة شهداء الواجب الذين استشهدوا أمس على يد الإرهاب الغادر.

وأوضح المحافظ أن هناك أسبابا خفية لا نعلمها بشأن مطار رأس سدر، منتقدا تأخر الشركة المصرية للمطارات فى تنفيذ المشروع بالرغم من تخصيص الأرض منذ عام ولم يحدث أى شىء على أرض الواقع، مؤكدا أنه سيخاطب رئيس الوزراء لتأخر إنشاء المطار الذى يعد هو العمود الرئيسى لأحياء المدينة سياحيًا.

وطالب المحافظ بإنشاء نفق جديد لتسهيل عملية المرور والتنقل إلى المحافظة والحد من أزمة تكدس السيارات وتأخر عبورها، موضحا أنه سيتم مخاطبة المسئولين بشأن مشاكل نفق الشهيد أحمد حمدى.

وأضاف أن الرئيس أصدر قرارًا بازدواج طرق جنوب سيناء على أن يكون طريق النفق - رأس سدر مرحلة أولى وبالفعل بدأ تنفيذه هذا المشروع.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ فى مؤتمر التنمية الشاملة لمدينة رأس سدر بحضور اللواء جمال الريس السكرتير العام المساعد وعلى عبد اللطيف رئيس مستثمرى رأس سدر واللواء محمد عبد الوهاب رئيس مدينة رأس سدر، وعدد من مشايخ وعقلاء البدو حيث كلّف المحافظ السكرتير العام المساعد ورئيس المدينة بإعداد لمؤتمر اقتصادى سياحى من أجل إنقاذ المدينة ويتم توجيه الدعوات باسم المحافظ لكل الوزراء ورجال الأعمال، وطالب فى نهاية كلمته التى ألقاها أن التنمية السياحية عليها دور كبير فى تطوير المدينة بالمشاركة مع المستثمرين.

من جانبه قال على عبد اللطيف رئيس جمعية مستثمرى إنه لا يوجد تلوث فى رأس سدر على مستوى مصر، وهذا يعد أهم المقومات السياحية، وأضاف أنه يأمل أن تتحول المدينة إلى أرض خضراء، وأعلن أن المستثمرين مستعدون للمساهمة فى إقامة بوابة للمدينة وتطوير مستشفى رأس سدر وصيانة عدد من المدارس، وأن أهم المشكلات تتلخص فى النفق والمياه والكهرباء والطريق، وتم حل جزء كبير من هذه المشاكل.

فى سياق متصل، قال اللواء محمد عبد الوهاب، رئيس المدينة، إن المدينة بها مقومات سياحية خاصة فى مجال السياحة العلاجية والسفارى وغير مستغلة مثل العيون الكبريتية وقلعة الجندى، وطالب المستثمرين بالسعادة فى تطوير وتجميل المدينة التى تستقبل كل عام نحو ١٠ آلاف سائح كل يوم من سياح اليوم الواحد.



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1 اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء أشرف الخولى مساعد مدير الأمن على عبد اللطيف رئيس جمعية مستثمرى اللواء محمد عبد الوهاب رئيس مدنية رأس سدر



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المستثمرون برأس سدر أثناء المؤتمر



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مشايخ وعواقل البدو فى المؤتمر التنمية الشاملة لمدينة رأس سدر