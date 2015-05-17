"الكهرباء" تخصص سيارة إسعاف مجهزة وطبيبا مقيما بمحطة الكريمات

أكد مصدر مطلع بمحطة كهرباء الكريمات، أن العاملين بالمحطة طالبوا المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال لقائه بهم أمس، بضرورة توفير سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى وطبيب مقيم بالمحطة، نظراً لبعد المحطة عن الخدمات الطبية بمسافات طويلة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن رئيس الشركة القابضة وافق على مطالب العاملين خاصة بعد وفاة زميلهم الذى انفجرت فيه أسطوانة اللحام أثناء عمله، لافتاً إلى أنه قرر أيضا تعيين زوجة أو نجل أى عامل يتوفى أثناء تأدية عمله.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الشركة القابضة وعد العاملين بالمحطة دراسة زيادة الحوافز الخاصة بهم وفقاً للمخاطر اليومية التى يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم.

وكان المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قرر تعيين نجل فنى اللحام الذى لقى مصرعه أول أمس الجمعة أثناء قيامه بأعمال الصيانة بمحطة كهرباء الكريمات، إثر انفجار أسطوانة لحام.