أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إصابة 8 فى اشتباكات بين أهالى قريتين بالشرقية عقب انتهاء امتحانات الإعدادية

Google+ Print
إصابة 8 فى اشتباكات بين أهالى قريتين بالشرقية عقب انتهاء امتحانات الإعدادية إصابة 8 فى اشتباكات بين أهالى قريتين بالشرقية عقب انتهاء امتحانات الإعدادية
استقبل مستشفى أولاد صقر المركزى بمحافظة الشرقية، 8 مصابين من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية، بإحدى قرى المركز، نتيجة تعرضهم لإصابات وسجحات فى مشاجرة بالطوب والحجارة أمام لجنة الامتحانات الإعدادية بمدرسة، على خلفية خلافات قديمة بين القريتين.

وقال عثمان سعادة، أحد أهالى قرية سعادة مركز أولاد صقر، إنه يوجد خلافات عائلية بين قرية سعادة وكفر حمادة منذ فترات طويلة، ورغم علم مديرية التربية والتعليم بهذه الخلافات والاشتباكات المستمرة بين العائلات، تم تخصيص لجنة الشهادة الإعدادية لطلاب مدرسة قرية سعادة داخل مدرسة كفر حمادة، مضيفا أنه نشبت اشتباكات ظهر اليوم عقب امتحانات الإعدادية بين أولياء الأمور والطلاب من البلدين.

وطالب الأهالى بضرورة فصل اللجنة عن القرية تحسبا لتكرار أعمال الشغب خلال أيام الامتحانات.

من جانبه أكد مصدر طبى بالمستشفى المركزى استقبال 8 مصابين بأعمار مختلفة، تنوعت إصاباتهم ما بين جروح وكدمات وتم تقديم العلاج اللازم لهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365