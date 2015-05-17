إصابة 8 فى اشتباكات بين أهالى قريتين بالشرقية عقب انتهاء امتحانات الإعدادية

استقبل مستشفى أولاد صقر المركزى بمحافظة الشرقية، 8 مصابين من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية، بإحدى قرى المركز، نتيجة تعرضهم لإصابات وسجحات فى مشاجرة بالطوب والحجارة أمام لجنة الامتحانات الإعدادية بمدرسة، على خلفية خلافات قديمة بين القريتين.

وقال عثمان سعادة، أحد أهالى قرية سعادة مركز أولاد صقر، إنه يوجد خلافات عائلية بين قرية سعادة وكفر حمادة منذ فترات طويلة، ورغم علم مديرية التربية والتعليم بهذه الخلافات والاشتباكات المستمرة بين العائلات، تم تخصيص لجنة الشهادة الإعدادية لطلاب مدرسة قرية سعادة داخل مدرسة كفر حمادة، مضيفا أنه نشبت اشتباكات ظهر اليوم عقب امتحانات الإعدادية بين أولياء الأمور والطلاب من البلدين.

وطالب الأهالى بضرورة فصل اللجنة عن القرية تحسبا لتكرار أعمال الشغب خلال أيام الامتحانات.

من جانبه أكد مصدر طبى بالمستشفى المركزى استقبال 8 مصابين بأعمار مختلفة، تنوعت إصاباتهم ما بين جروح وكدمات وتم تقديم العلاج اللازم لهم.