"القومى للمرأة" بالبحيرة ينظم ندوة حول قانون الخدمة المدنية الجديد

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، اليوم الأحد، ندوة تعريفية بقانون الخدمة المدنية الجديد، بمركز الإبداع بمدينة دمنهور.

شارك فى الندوة المهندسة زكية رشاد مقرر فرع المجلس بالبحيرة والدكتور محمد مغازى رئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ومحمد أسامة مدير مركز الإبداع، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات المصالح الحكومية بالمحافظة.

وشرح الدكتور محمد مغازى فلسفة القانون الجديد والنقاط الأساسية به والمقارنة مع القانون القديم للعاملين بالدولة، وأهمها تغيير الأجر الأساسى من 20% من إجمالى الأجر إلى الأجر الوظيفى 75% من الإجمالى، وكيفية تقييم أداء العاملين ونظام الإجازات والترقيات الخاصة بموظفى الدولة.