النيابة: وفاة متهم متأثرا بإصابته فى اشتباكات جامعة القاهرة الأخيرة

قرر المستشار محمود عابدين رئيس نيابة قسم الجيزة تشريح ودفن جثة "أنس المهدى" عقب وفاته داخل المستشفى متأثرا بجراحه الناتجة عن الاشتباكات التى اندلعت فى جامعة القاهرة منذ شهر.

كانت النيابة جددت حبس 20 طالبًا بينهم نجل القيادى بجماعة الإخوان محمود غزلان، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالتورط فى العنف، الذى شهدته جامعة القاهرة، بعد الاشتباكات بين طلاب الإخوان وأفراد الأمن الإدارى.

وأسندت النيابة للمقبوض عليهم جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، والتجمهر، والبلطجة، والتحريض على العنف، وحيازة مفرقعات وألعاب نارية.

كما يواجه المتهمون أيضًا اتهامات بالتعدى على أفراد الأمن الإدارى بجامعة القاهرة، وحيازة أسلحة بيضاء، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتعدى بالضرب على طلاب زملائهم، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والإخلال بالنظام العام.